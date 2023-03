Roberto Martínez atento a quarteto

Entre os vários olhares atentos que assistiram ao encontro das águias frente ao Club Brugge , esteve o de Roberto Martínez. Antes da primeira convocatória, o selecionador nacional não perdeu a oportunidade de ver Ramos, Guedes, João Mário e António Silva de perto, entre outros, na companhia do presidente da FPF, Fernando Gomes, e do ‘vice’ Humberto Delgado. O espanhol não foi o único selecionador nas bancadas. Kasper Hjulmand, da Dinamarca, assistiu ao jogo com três jogadores na mira. Do lado dos encarnados, interessou-lhe Bah e Tengstedt; do lado dos belgas,contava ver Olsen, mas esteve ausente, por lesão.