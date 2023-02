Roberto Martínez na Seleção surpreendeu Vertonghen

Jan Vertonghen ficou surpreendido por Roberto Martínez ser o novo selecionador de Portugal. O ex-central do Benfica com capitão da seleção belga sob o comando do treinador espanhol, que deixou os diabos vermelhos após a participação no Mundial do Qatar."Surpreendeu-me um pouco, não esperava que ele fosse para lá. É uma grande oportunidade. O talento que Portugal tem é espantoso. Quando se olha para a equipa, é uma das melhores do mundo", referiu, à CNN Portugal, o jogador com mais internacionalizações (145) pela Bélgica.