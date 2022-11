Rodrigo: «Espero que o Benfica continue a crescer e a ser o grande clube que é»

Rodrigo Moreno concedeu este sábado uma entrevista exclusiva à ELEVEN, onde acabou por falar sobre o mais recente apuramento do Benfica, clube que representou entre 2010 e 2014, para os oitavos de final da Liga dos Campeões, assumindo estar "realmente feliz" pelos êxitos dos encarnados."É muito complicado não perder numa competição como a Champions, principalmente tendo o PSG no grupo, que é sem dúvida um dos grandes favoritos a conquistar o título. Mas enfim, o futebol de hoje em dia é cada vez mais igualado, todos têm as suas armas e acho que é merecido essa classificação em primeiro lugar. Vamos ver agora como vai ser o sorteio, porque a verdade é que tem grandes clubes classificados como segundo. Classificar-se como primeiro nem sempre é uma vantagem. Fico feliz pela classificação e pelos êxitos do clube. Espero que o Benfica continue a crescer e a ser o grande clube que é", disse o avançado internacional brasileiro do Leeds United.