Rodrigo Pinho acaba época e desabafa: «Difícil demais expressar o que estou a sentir»

Rodrigo Pinho terminou a época. O avançado do Benfica foi operado ontem ao ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, depois de contrair uma entorse no treino da passada terça-feira e falhará o resto da temporada. Já hoje, nas redes sociais, o jogador dos encarnados lamentou o "obstáculo" que está a viver e agradeceu o apoio recebido.





"Difícil demais expressar o que estou a sentir hoje, mas Deus sabe de todas as coisas! É mais um obstáculo que tenho certeza que vou superar e voltarei mais forte! Obrigado a todos pelas mensagens!", escreveu no Instagram.Rodrigo Pinho, contratado para esta temporada, tinha apenas disputado 82 minutos (em três partidas, todas na Liga Bwin) pelo Benfica, com um golo apontado, diante do Santa Clara.