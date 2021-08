Rodrigo Pinho deslumbrado com a estreia pelo Benfica: «Sentimento é único»

O jogo frente ao Tondela ficará para sempre na memória de Rodrigo Pinho como o jogo em que este se estreou com a camisola do Benfica. O avançado brasileiro, reforço para esta temporada, entrou aos 63 minutos para o lugar de Darwin e não podia estar mais feliz.





"O sentimento é único. Muito feliz com a partida. O mais importante foi a vitória. Entrei com o resultado ainda adverso e tentei, ainda à procura do meu melhor ritmo de jogo, ajudar os meus companheiros. Creio que foi uma boa estreia e foi coroada com esse grande resultado", apontou o dianteiro, em declarações à sua assessoria.Depois de um início de época de alta intensidade, com os jogos de entrada na Liga dos Campeões misturados com os encontros do campeonato, as competições vão agora parar para os compromissos das seleções. Em retrospetiva, Rodrigo Pinho faz um balanço muito positivo ao arranque do Benfica."O nosso início de temporada foi muito intenso. Já tivemos decisões para chegar até a fase de grupos da Liga dos Campeões. Iniciar bem o Campeonato Português também era importante para nós. Felizmente estamos a ir bem, jogo a jogo. Teremos agora a pausa dos compromissos por conta da data FIFA. Vamos analisar o que aconteceu nesse último mês para seguirmos firmes na caminhada", concluiu.