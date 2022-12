Rodrigo Pinho despede-se do Benfica: «Foi uma honra ter vestido essa camisola»

Rodrigo Pinho já reagiu à saída do Benfica. "Foi uma honra e um sonho realizado ter vestido essa camisola! Terei um carinho eterno pelo clube e pelos adeptos. Estarei sempre na torcida! Obrigado, Benfica!", escreveu o avançado brasileiro, numa mensagem deixada nas redes sociais, acompanhada de um vídeo com os melhores momentos de águia ao peito.





Antigos companheiro de Rodrigo Pinho não deixaram de desejar o melhor para o futuro do avançado, como foi o caso de Pizzi, que atualmente joga nos Emirados Árabes Unidos, ao serviço do Al Wahda. "Vai com tudo meu irmão, mereces o melhor", escreveu o médio português. Carlos Vinícius, avançado do Fulham, também comentou: "Com tudo, pinheiraaa. Deus te abençoe", escreveu o compatriota de Rodrigo Pinho.Já do Benfica comentaram João Mário, André Almeida, Grimaldo, Helton Leite, Chiquinho, Florentino e Gilberto. "A torcer por ti, craque", escreveu o camisola '20' das águias, enquanto que o lateral-esquerdo espanhol desejou "muita sorte" ao "amigo": "Mereces tudo", pode ler-se na caixa de comentários.

Rodrigo Pinho regressa agora ao futebol brasileiro para representar o Coritiba.