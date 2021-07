Rodrigo Pinho é ‘reforço’

Operado no final de maio ao joelho esquerdo para corrigir uma lesão que o impedira de competir nas últimas jornadas do campeonato pelo Marítimo, Rodrigo Pinho foi a grande novidade no treino de ontem no Seixal. O avançado treinou integrado com o restante grupo e começará agora a tentar adquirir os melhores índices físicos para lutar por um lugar.

O goleador arrancou os trabalhos ainda de forma condicionada, pois os encarnados quiseram garantir que não haveria espaço para recaídas, consolidando a recuperação do jogador. Reforço garantido livre, após terminar contrato com os insulares, Pinho foi um pedido de Jorge Jesus para a frente de ataque. Neste momento, tem a concorrência de Waldschmidt, Vinícius e Gonçalo Ramos, mas mais adiante juntar-se-ão ainda Darwin – está lesionado e só deverá voltar entre o final de agosto e o início de setembro – e Seferovic, que esteve no Campeonato da Europa e desfruta agora das férias antes de voltar ao Seixal para começar a sua pré-temporada. Deste lote, sublinhe-se, é provável que Vinícius ainda venha a ser negociado, mesmo que a transferência deva ser temporizada para permitir a utilização nas eliminatórias de acesso à Champions.