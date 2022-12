Rodrigo Pinho faz exames médicos no Coritiba

Rodrigo Pinho já se apresentou no Coritiba, onde hoje realiza testes médicos, antes de assinar contrato pelo clube da Série A do Brasileirão. O avançado deixa o Benfica em definitivo, para se vincular ao emblema do Paraná por dois anos e meio.O atacante, de 31 anos, era igualmente desejado pelo Botafogo, que pretendia o empréstimo sem custos, algo que o Benfica não queria. O Coritiba entrou na corrida e contratou-o em definitivo, pelo que Rodrigo Pinho vai integrar o plantel comandado pelo português António Oliveira.Traído por uma grave lesão no joelho esquerdo, em 2021/22, Rodrigo Pinho não conseguiu impor-se no Benfica. Em época e meia, marcou um golos em dez jogos pela equipa principal das águias. Volta ao Brasil sete anos e meio depois de ter trocado o Madureira pelo Sp. Braga