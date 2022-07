Rodrigo Pinho fora da lista de Schmidt para a Champions

Rodrigo Pinho ficou de fora da lista de jogadores que o Benfica inscreveu para o apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões. Este é um claro sinal que o técnico alemão não conta com o avançado brasileiro e que este deve acabar por sair no presente mercado de transferências.Além do brasileiro, Roger Schmidt inscreveu praticamente todos os jogadores que ainda integram o plantel, à excepção de Lucas Veríssimo. O central brasileiro continua a recuperar de uma lesão ligamentar e ainda vai demorar algum tempo a regressar aos relvados, pelo que não foi agora inscrito para esta fase da competição. De qualquer forma, tal pode acontecer mais para a frente. João Victor e Ristic, que também se encontram a recuperar de lesão, foram integrados na lista divulgada esta sexta-feira no site da UEFA, pois estão mais próximos de regressar ao ativo.Desta lista constam o nome de 32 jogadores:VlachodimosHelton LeiteSamuel SoaresKokuboAndré GomesOtamendiVertonghenMoratoJoão VictorAntónio SilvaGilbertoBahGrimaldoRisticAndré AlmeidaMeitéEnzo FernándezJoão MárioChiquinhoWeiglGil DiasPaulo BernardoFlorentinoMartim NetoNeresYaremchukDiogo GonçalvesRafaMusaHenrique AraújoGonçalo RamosDiego Moreira