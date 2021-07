Rodrigo Pinho já fala à Benfica: «Um sonho que está a ser realizado»

Rodrigo Pinho foi apresentado esta quarta-feira como jogador do Benfica e não esconde a alegria pelo novo desafio na carreira. Nas redes sociais, o avançado que ficou vinculado às águias até 2026 fala mesmo num sonho a ser "realizado" e destaca a importância do clube da Luz.





"Muito feliz e motivado com o novo desafio. Uma honra representar uma das maiores camisolas do mundo! Um sonho que está a ser realizado. Não vejo a hora de me encontrar com os adeptos. Vamos juntos, Benfica", escreveu o avançado que chega à Luz proveniente do Marítimo.