O Benfica realizou, na manhã desta segunda-feira, mais um treino em St. George's Park, Inglaterra, palco do estágio de pré-temporada das águias, que contou com os primeiros minutos abertos à comunicação social. Roger Schmidt, que tem 38 jogadores à disposição - 14 da formação -, não contou com Musa, João Victor e Rodrigo Pinho, sendo que este último se juntou ao avançado e ao central em trabalho de ginásio.A sessão começou com exercícios sem bola orientados por Benjamin Kugel. Depois, a equipa fez alguns exercícios com bola. As águias realizam outra sessão ao final da tarde, pelas 17h, à porta fechada.Recorde-se que após o triunfo (2-0) diante do Reading, o plantel do Benfica vai trabalhar na casa das seleções inglesas até à próxima quinta-feira, dia em que a comitiva segue para o Algarve onde vai disputar os próximos jogos de preparação (dia 15 com o Nice e a 17 com o Fulham).