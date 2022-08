Rodrigo Pinho nas contas e João Victor de fora da lista de jogadores inscritos para o playoff da Champions

O Benfica fez uma mudança na lista de jogadores inscritos na UEFA para o playoff de acesso à Liga dos Campeões: O central João Victor fica de fora e Rodrigo Pinho, que falhou a terceira pré-eliminatória, frente ao Midtjylland entra agora nas contas de Roger Schmidt.





O defesa brasileiro continua a recuperar de uma lesão sofrida no último jogo ao serviço do Corinthians, antes de assinar pelo Benfica, e não há a perspetiva que esteja apto para os dois jogos com o Dínamo Kiev, dias 17 e 23 de agosto, respetivamente. Nesse sentido, a decisão foi retirar João Victor de jogadores inscritos na UEFA. Esta baixa levou os responsáveis benfiquistas a inscreverem Rodrigo Pinho, o avançado que não foi inscrito na terceira pré-eliminatória com o Midtjylland. De referir que, apesar de entrar agora nas contas, Pinho também não foi convocados para os dois primeiros jogos da Liga Bwin.De referir que, se o Benfica ultrapassar o conjunto ucraniano, e atingir a fase de grupos da Liga dos Campeões, poderá voltar a fazer mexidas na referida lista.Aqui fica a lista dos 32 jogadores inscritos para o playoff:VlachodimosHelton LeiteSamuel SoaresKokuboAndré GomesOtamendiVertonghenMoratoAntónio SilvaGilbertoBahGrimaldoRisticAndré AlmeidaMeitéEnzo FernándezJoão MárioChiquinhoWeiglGil DiasPaulo BernardoFlorentinoMartim NetoNeresYaremchukDiogo GonçalvesRafaMusaHenrique AraújoGonçalo RamosDiego MoreiraRodrigo Pinho