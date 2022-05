Rodrigo Pinho quer voltar em grande: «Ainda virão muitos golos por aí»

Rodrigo Pinho está totalmente recuperado da lesão grave no joelho esquerdo e já aponta o futuro, após um período que assume ter sido difícil."Estou a 100 por cento clinicamente, fisicamente ainda falta. Falta mais uns treinos, jogos, ganhar aquele ritmo de jogo, mas clinicamente estou a 100 por cento. Sempre lutei muito para chegar a um clube como o Benfica. Tive um sentimento de frustração com a lesão na minha primeira época, pois o que queria era poder estar dentro de campo, ajudar os meus companheiros, mas agora, graças a Deus, já passou. O pior ficou para trás. Agora quero pensar no futuro e tenho a certeza que tenho muitas coisas boas para viver. Queria ter marcado já no Estádio da Luz, tenho a certeza que esse golo vai sair. Poderia ter marcado mais vezes se não me tivesse lesionado, mas tenho a certeza que ainda virão muitos golos por aí", assinalou, em declarações à BTV.Apesar da lesão sofrida numa fase inicial da época, o dianteiro teve a oportunidade de se estrear de águia ao peito e vinca que é um sentimento especial. "É sempre especial jogar pelo Benfica. Estou há sete anos em Portugal. Joguei muitas vezes contra o Benfica e sempre vi a força do clube, a força dos adeptos, agora poder estar do outro lado é muito especial e gratificante. Ver o estádio cheio, o apoio nas redes sociais, na rua. Se saio com a família, tenho sempre alguém a falar. É um clube gigante. É tudo diferente dos outros clubes que representei, não dá para comparar. É um clube que por toda a história é maior. Está a disputar a Champions, a lutar pelos títulos, é diferente", reconheceu.