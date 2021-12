Rodrigo Pinho: «Sinto-me cada vez melhor»

Rodrigo Pinho vai assistir ao Benfica-Sporting da bancada devido a uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O jogador, em declarações à BTV, garantiu que o processo de reabilitação está a "evoluír bem" e até informou que tem apoiado Lucas Veríssimo, que sofreu igualmente uma lesão ligamentar no jogo frente ao Sp. Braga."Conversamos diariamente. A minha lesão está numa fase mais adiantada e ele pergunta-me sempre o que é que vai acontecer a seguir. Estou certo que vai voltar muito forte", afirmou o avançado, que ainda falou do que tem sentido por não poder jogar: "No momento da lesão passam várias coisas na nossa cabeça, mas sinto-me cada vez melhor. Foi difícil, mas não me vou lamentar. A minha cabeça está boa".Sobre o dérbi, o atacante garantiu que a equipa do Benfica "está confiante". "Estão focados pois sabem da importância do jogo, e há um sentimento positivo no balneário. Há confiança pois todos sabem o que têm de fazer. É bom ver o estádio assim pois estes são os jogos que todos querem disputar", acrescentou o brasileiro, que ainda foi confrontado com as dificuldades do calendário em dezembro: "Temos de pensar jogo a jogo. Hoje é o Sporting e só depois pensamos na Champions. É bom o treinador ter várias opções no ataque".