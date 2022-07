Rodrigo Pinho só queria agradecer após ter marcado mas colegas não deixaram passar... o bigode

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Rodrigo Pinho (@rodrigopinho91)

Rodrigo Pinho fechou as contas do marcador da vitória do Benfica frente ao Girona ( 4-2 com um golaço aos 89' e recorreu às redes sociais para dar sublinhar o momento. "Voltar a marcar no meu primeiro jogo pós lesão! Só agradecer! Motivado e focado para que seja uma época de muitas alegrias! Obrigado Deus", escreveu o avançado brasileiro.Ora, claro está que a publicação mereceu prontos comentários dos colegas. "Grande golo", escreveu Lucas Veríssimo, com Gabriel a apontar ao... bigode. "Bigodon brocou!!!!!!!! Sabe muito!, escreveu, um apontamento que também Pizzi - agora no Istambul Basaksehir: "Muito feliz por ti bigode grosso". David Neres e Diogo Gonçalves reagiram igualmente com emojis.Recorde-se que Rodrigo Pinho sofreu uma lesão grave a 20 de setembro do ano passado (rotura de ligamentos do joelho esquerdo que o levou para a mesa de operações) e foi reintegrado nos treinos do plantel na parte final da última época, mas ficou decidido que só voltaria a jogar em 2022/23. A ideia era apresentar-se no início da pré-temporada, discutindo um lugar no onze. Em 2021/22, o avançado fez três jogos e marcou um golo, antes de se lesionar.