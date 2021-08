Rodrigo Pinho trabalhou no ginásio

Rodrigo Pinho esteve ausente do treino de ontem. O avançado ex-Marítimo exercitou-se no ginásio, de acordo com informações dos encarnados, pelo que não foi visto no relvado onde Jorge Jesus afinou a estratégia para o encontro de hoje.

Primeiro jogador contratado para 2021/22, Rodrigo Pinho, de 30 anos, lesionou-se há precisamente uma semana, na véspera do encontro da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Uma entorse que afetou o joelho esquerdo afastou-o dos desafios com Spartak e Moreirense. A par de Yaremchuk, é um dos dois reforços que ainda não se estreou de águia ao peito.

Rodrigo Pinho não esteve sozinho. Ferro, Chiquinho e Jota também trabalharam no ginásio. Ao contrário do avançado brasileiro, os três jogadores portugueses não estão inscritos na UEFA. O nome de Chiquinho fez parte da lista inicial, mas os responsáveis encarnados acabariam por efetuar uma troca, fazendo entrar Yaremchuk para o lugar do médio, para que o ucraniano pudesse jogar hoje.