Roger Schmidt: «A fase de grupos é muito curta. Temos de aproveitar cada jogo»

Na antevisão ao encontro de quarta-feira, o técnico Massimiliano Allegri considerou que a partida diante do Benfica não é decisiva, ainda que a considere importante. Uma ideia que Roger Schmidt parece concordar, ainda que no ar tenha deixado a ideia de que conseguir um bom resultado fora de casa é algo positivo para as contas do apuramento."Acho o mesmo. A fase de grupos é muito curta, são seis jogos. Temos de aproveitar cada jogo para tentar ganhar pontos para assegurar a qualificação. Estes são jogos de Champions são muito juntos. Podemos chegar ao quinto jogo com tudo para decidir. Temos de fazer tudo para ter bons resultados e obter a qualificação. Nos jogos fora de casa, especialmente. Vamos ver o que acontece. É importante, mas não decisivo", disse.Sobre a estrutura que a Juventus poderá apresentar, nomeadamente no esquema defensivo, o técnico alemão do Benfica lembra que os italianos já jogaram em vários esquemas. "Eles já mudaram a forma de jogar, também por causa de lesões, mas têm alternativas e demonstraram que podem jogar de várias formas. Mudando de uma parte para outra, claramente o jeito de abordar jogo pode mudar. Mas o importante é focar-nos nesse jogo, no que podemos fazer bem e nas nossas táticas".E quanto ao onze do Benfica, podemos esperar novidades? "Não vou revelar o onze agora, mas sim, claro, pode haver surpresas. Mas vais ver depois..."A fechar, elogios a Enzo Fernández: "É um jogador muito bom, muito jovem. Nos primeiros treinos parecia logo que estava connosco há muitos anos. É um jogador que assume a responsabilidade, com confiança, é um jogador completo, fiável taticamente, bom em posse. Estamos felizes por tê-lo connosco. Que continue com este nível".