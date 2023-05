Roger Schmidt: «A nível internacional, o que o Benfica fez esta temporada foi extraordinário»

A importância de Enzo Fernández voltou a ser tema de conversa entre Roger Schmidt e os jornalistas, no 'day after' do título nacional confirmado no sábado. O treinador alemão do Benfica garante não saber o que aconteceria se o médio argentino permaneceria na Luz para lá de janeiro e exaltou a campanha europeia das águias."Não sei. Não conseguimos vencer o Inter, mas isso não é vergonha nenhuma. Jogámos 14 jogos na Champions e perdemos apenas um. A maior parte dos outros vencemos. Isto não é uma desilusão. Foi um grande feito dos jogadores. Jogámos com jogadores que estavam na primeira vez nesta situação e acho que estiveram fantásticos. A nível internacional, o que o Benfica fez esta temporada foi extraordinário. O Enzo é um grande jogador. Se venceríamos ou não o Inter com ele? Não sei. Nem eu nem ninguém. Perdemos um grande jogador e isso é claro. Conseguimos substituí-lo bem, mas perdemos um grande jogador no inverno", sublinhou aos jornalistas.