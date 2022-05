Roger Schmidt a preparar nova época: manhã de trabalho no Estádio da Luz

Roger Schmidt, novo treinador do Benfica, passou a manhã desta quarta-feira no Estádio da Luz, a preparar a nova temporada.O alemão, de 55 anos, chegou ontem a Lisboa, dirigiu-se ao estádio, visitando as instalações, foi apresentado como treinador para as próximas duas épocas e nesse mesmo dia à tarde deslocou-se ao Seixal onde teve mais reuniões.Sem tempo a perder, hoje voltou ao estádio, para alinhavar a próxima temporada, sabendo que vai discutir a qualificação para a Liga dos Campeões.