Roger Schmidt, treinador do Benfica, analisou a vitória com goleada ante o V. Guimarães (5-1), a contar para a 25ª jornada da Liga Bwin, o último jogo antes da paragem para os compromissos de seleções."A chave é sempre jogar com intensidade, ser cirúrgico e utilizar os 90 minutos para criar oportunidades, não dando ao adversário oportunidades para ganhar vantagem. Marcámos os primeiros golos e a primeira parte foi de topo. Depois, abrandámos um pouco, se calhar demais, a intensidade do jogo na 2ª parte. Marcámos mais 2 golos e estamos muito felizes. O Vitória tem uma boa equipa. Tem jogado até agora uma excelente temporada e não é fácil jogar contra eles. Hoje foi um dia muito bom para nós", frisou o técnico germânico em declarações à BTV"Foi um pouco como na semana passada, com o golo contra o Marítimo. Estivemos muito bem. Os jogadores estão sempre atentos aos colegas de equipa.""Penso muitas vezes que jogar em casa é algo muito especial para nós. Nunca nos habituamos. É sempre uma sensação muito boa para jogarmos bons jogos e demonstrarmos um bom futebol e para marcarmos golos em casa. Foi um prazer poder dar esta alegria aos adeptos."