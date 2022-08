Schmidt aborda possível saída de Gonçalo Ramos: «Não podemos ter a certeza do que vai acontecer»

Gonçalo Ramos estará a poucos dias de deixar o Benfica em definitivo porque, tal como Record avançou , conta com vários interessados, em particular na Premier League. O treinador das águias, Roger Schmidt, não dá como garantida a permanência do internacional sub-21 português na Luz para lá de agosto."Quando o vemos jogar, sentimos que ele adora jogar pelo Benfica, como se vê. O futebol é um negócio e portanto não podemos ter a certeza do que vai acontecer. Neste momento, estamos focados no próximo jogo e no que vai acontecer", frisou em declarações à CNN Portugal.O treinador alemão voltou ainda a ser confrontado com a possibilidade de Ricardo Horta ser reforço dos encarnados. "Não tenho espaço para pensar em transferências. Há muito trabalho para fazer e para preparar o jogo contra o Dínamo Kiev", sublinhou Schmidt.