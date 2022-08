Roger Schmidt: «Agradeço todos os dias por poder trabalhar com os meus jogadores»

Roger Schmidt abordou, em declarações à Eleven Sports, os primeiros três meses como treinador do Benfica, frisando estar "muito feliz" ao serviço das águias mas garantindo que ainda não está preparado para falar... português."[O meu português] Ainda não está bom o suficiente para falar, para ser sincero. É muito difícil para mim. O meu foco neste momento está em fazer tudo para preparar a equipa da melhor maneira possível. Estou muito feliz neste clube e agradeço todos os dias por poder trabalhar com a equipa e com o staff. É muito bom estar aqui e treinar este clube é uma ótima sensação", referiu o técnico alemão.Recorde-se que o Benfica recebe esta terça-feira pelas 20h o Dínamo Kiev na 2.ª mão do playoff de acesso à Liga dos Campeões, depois de ter batido a formação ucraniana por 2-0 na 1.ª mão, na Polónia.