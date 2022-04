Roger Schmidt ajuda a construir plantel do Benfica

Roger Schmidt rendeu-se aos jogadores em palestra após conquista: «Foi um dos melhores jogos que eu já vi» Roger Schmidt rendeu-se aos jogadores em palestra após conquista: «Foi um dos melhores jogos que eu já vi»

A carregar o vídeo ...

Roger Schmidt está envolvido na construção do plantel dos encarnados para a próxima temporada. Amante do futebol ofensivo e com um perfil que também convence a estrutura das águias pela aposta nos jovens, o alemão tem uma palavra na formação do grupo com que trabalhará a partir do próximo verão.David Neres, extremo brasileiro que o técnico bem conhece do Ajax, foi recentemente apontado ao Benfica. Por outro lado, os encarnados têm negociações adiantadas por Xeka, médio português do Lille, e Musa, avançado croata que está emprestado pelo Slavia Praga ao Boavista.» Afastado da Conference League, da qual saiu derrotado pelo Leicester, Schmidt ganhou tempo na agenda, o que lhe facilitará as deslocações e consequentemente as negociações que tem vindo a manter com o emblema da Luz.» Existe entendimento entre o Benfica e o técnico alemão desde o começo do mês de março.» Roger somou o segundo título da temporada, depois de já ter conquistado a Supertaça, e segue também na luta pelo campeonato holandês, com quatro jornadas ainda por disputar.