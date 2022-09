Roger Schmidt: «Alguns jogadores surgiram cansados, mas é normal»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Já lá vão nove jogos oficiais esta temporada e não restam grandes dúvidas sobre qual é onze predileto de Roger Schmidt. A lista de nomes que alinham de início tem sido quase invariável, o cronómetro dos jogadores está a contar e, quando questionado sobre se já acusam demasiados minutos, o alemão não negou, mas também não estranhou. “Penso que alguns jogadores apareceram cansados, sobretudo na primeira meia hora, mas depois mostraram uma frescura diferente. Isso é normal”, ripostou o técnico alemão, durante a conferência de imprensa.





Em contextos como o que assumiu, o treinador, de 55 anos, defendeu que há que dar “energia” à equipa no momento certo. “É por isso, pelo cansaço, que precisamos de fazer substituições no momento certo. E os que entraram estiveram muito bem. O Fredrik [Aursnes] esteve bem, o Musa foi o segundo avançado e criou ao Vizela mais dificuldades para defender, o Bah deu energia e o Diogo também. Precisamos de substituições que tenham um efeito positivo no jogo e hoje [ontem] essa necessidade era imediata. Precisávamos de energia”, sustentou Schmidt.

Desde o começo da temporada, só por uma vez é que o alemão mexeu no seu onze base por escolha . Diante do Paços de Ferreira, a lateral-direita viu Bah ganhar a titularidade em detrimento de Gilberto, que ontem voltou a agarrá-la. De resto, o treinador das águias variou no eixo defensivo, lançando António Silva face ao castigo de Otamendi e após lesão de Morato, e ainda na frente por complicações físicas de Neres, que abriu vaga a Chiquinho e Diogo Gonçalves.