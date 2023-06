Roger Schmidt analisa conquista do título: «A fome era muita, a pressão também»

Roger Schmidt vive agora um período de férias, na sua casa em Maiorca (Espanha) depois da conquista do título de campeão. O treinador do Benfica interrompeu o período de descanso para dar uma entrevista ao 'Algemeen Dagblad', onde passou em revista a última época, que culminou com a festa no Marquês."Passou-se um ano muito emocionante. Não estou cansado, mas aliviado por ter conseguido ser campeão. Para o Benfica, a última vez foi há quatro anos. A fome era muito grande, a pressão também", afirmou ao portal holandês, onde explicou o que lhe foi pedido pelo presidente das águias."Ele disse-me nas primeiras negociações: 'Contamos contigo pela forma como jogas com o PSV. O interesse deles foi despertado pelos jogos que fizemos frente ao Benfica na fase preliminar da Liga dos Campeões [na época 2021/22]. Penso que em todos os meus clubes, fica visível a forma como queremos jogar. No Benfica, agora também rapidamente isso aconteceu. De forma harmoniosa, com jogadores que esbanjam diversão. Há muita qualidade na seleção. Todos estavam abertos a mudanças. Para um jogo mais direto, com agressividade e alta pressão'."Depois de um ano ao serviço do Benfica, o treinador alemão mostrou-se rendido ao que encontrou e, agora, admite que pretende viver mais o clube da Luz. "O Benfica é um modo de vida para muita gente, também fora de Portugal. É importante saber: é um clube com vários desportos. Quer seja futsal, andebol, atletismo ou qualquer outra modalidade, participam equipas do Benfica, muitas delas femininas, e todas têm adeptos. A sensação de clube é vivida de forma ampla e intensa. No meu segundo ano, quero assistir a vários outros desportos. Já está na minha lista", prometeu o técnico das águias.