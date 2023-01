O penálti sobre Paulinho, a titularidade de Aursnes e a conversa com o árbitro no final: o que disse Schmidt após o dérbi

"Foi um jogo de futebol muito bom, muito intenso, o que se pode esperar de um dérbi. Precisámos de 30 minutos para entrar no jogo, mas acho que nestes minutos também tivemos duas grandes oportunidades para marcar. O Sporting conseguiu fazer o primeiro golo mas depois reagimos bem. Conseguimos prendê-los um pouco melhor no meio-campo deles. Fiquei mais satisfeito com a segunda parte, mostrámos atitude, jogámos para a frente. Conseguimos marcar e regressar ao jogo. Depois tentámos de tudo para ganhar. Temos de aceitar, é apenas um empate"."Vejo jogo a jogo. Não jogámos bem frente ao Sp. Braga. O Sporting é uma boa equipa e hoje foi um bom jogo. Este foi o nosso 16.º jogo, há um longo caminho se queremos ser campeões. Temos de estar prontos. Não vamos ganhar os jogos todos, o futebol de hoje não é isso. Existem outras equipas de topo e para nós será um grande desafio. Não fomos bons nos primeiros 30 minutos, não fomos acutilantes. Acho que o Sporting esteve melhor nesse período, mas depois tivemos boas oportunidades. O penálti não me pareceu ser penálti, mas temos de aceitar isso. Vi um Benfica a demonstrar um bom espírito"."O que quis dizer é que precisamos de estar focados nos nossos processos, no nosso comportamento tático e não em coisas especiais relativamente ao adversário. Sabíamos que tínhamos de estar ao nosso melhor nível neste dérbi e foi o que tentámos fazer"."Neres esteve muito tempo lesionado. Esta semana jogou um pouco, e a ideia era lançá-lo mais tarde para talvez decidir o jogo. Não está pronto para jogar os 90 minutos e tenho de tomar decisões. Aursnes esteve muito bem e o Rafa foi uma surpresa que tenha conseguido jogar quase os 96 minutos"."Justo ou não justo, é futebol. Tivemos chances para marcar mais, mas temos de aceitar. Não há aqui justo ou injusto. Acho que tivemos as melhores oportunidades, mas o Sporting também esteve a um bom nível. Penálti? Acho que o árbitro tinha tomado uma decisão muito boa. Viu o lance no momento e não assinalou nada. Do meu ponto de vista, as instruções para o VAR são óbvias: se não for claro, não é preciso intervir. O árbitro demorou cinco minutos para reverter a decisão, e se precisou de cinco minutos é porque não foi claro. Para mim não foi penálti"."Não foi sobre o penálti, foi sobre outras situações. Nada de especial".