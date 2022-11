Roger Schmidt anuncia dez dias de folga e particular no Algarve com o Sevilha

Roger Schmidt revelou que o plantel do Benfica vai agora gozar um período de folga de dez dias, antes de voltar ao trabalho para preparar os jogos que restam no presente ano civil. Nesse período, explica, os jogadores terão todos um programa de treinos a seguir, para que se reintegrem na melhor forma possível. Por outro lado, a propósito do regresso aos treinos, Schmidt anunciou ainda um particular com o Sevilha."Vamos ter dez dias de folga. Os jogadores têm os seus planos de treinos, mas podem fazê-lo nas férias com as famílias e passar tempo com elas, para descansarem um pouco também. E depois temos dez dias para nos prepararmos para o jogo seguinte e temos um jogo particular com o Sevilha, no Algarve. Tudo está planeado. Vamos continuar a preparar a Taça da Liga, da Taça de Portugal. Está tudo planeado", garantiu.O Benfica, refira-se, volta aos relvados de forma oficial a 17 de dezembro, para defrontar o Moreirense, na 3.ª jornada da fase de grupos desta Allianz Cup.