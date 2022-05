1??9??:0??4??



"Orgulhoso em ser o novo treinador do Benfica e entusiasmado com o desafio neste grande clube. Juntos vamos usar toda a energia e experiência para termos sucesso." #EPluribusUnum pic.twitter.com/0ADcm0FDye — SL Benfica (@SLBenfica) May 18, 2022

Roger Schmidt já fala como treinador do Benfica. Após as águias oficializarem a contratação para as próximas duas temporadas, o técnico alemão mostrou-se "orgulhoso" e apontou ao sucesso na Luz."Orgulhoso em ser o novo treinador do Benfica e entusiasmado com o desafio neste grande clube. Juntos vamos usar toda a energia e experiência para termos sucesso", disse Schmidt, citado pelos meios encarnados.