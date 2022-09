Roger Schmidt: «Benfica tem tradição na Champions mas o historial não é decisivo»

Na temporada passada o Benfica chegou aos quartos-de final. Sente que pode repetir esse resultado?

"Penso que chegar aos quartos-de-final é um excelente desempenho. No ano passado fizeram-no muito bem. Para nós é importante não pensar nisso, concentrarmo-nos jogo a jogo. A nossa primeira tarefa é amanhã, temos de ganhar este jogo. O nosso objetivo é chegar à fase a eliminar, queremos dar o máximo para ser uma das equipas apuradas. Mas este não é o momento de falar em objetivos finais para a Liga dos Campeões."



Situação de Ristic

"Teve o azar de se lesionar na pré-época, mas tem estado a treinar bem. Está mais ligado às ideias táticas da equipa. O Grimaldo tem estado muito bem na lateral esquerda. Já teve uns minutos, mas próximas semanas vai ser um jogador muito importante para nós."





Roger Schmidt fez esta segunda-feira a antevisão do jogo de amanhã com os israelitas do Maccabi Haifa, relativo à primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, que o Benfica disputa na Luz, a partir das 20 horas."Se vermos os seus desempenhos foram campeões no ano passado em Israel, bateram os campeões grego, cipriota e sérvio para chegarem a esta fase da Champions. Trata-se de uma equipa cheia de qualidade, sobretudo no ataque, tem jogadores perigosos, bons finalizadores e portanto merecem estar na Liga dos Campeões. Na época passada joguei contra uma equipa israelita e sei que jogam com muita emoção. Amanhã temos de estar preparados.""Para ser sincero não é assim que penso. Todas as equipas são de topo, merecem jogar a Champions e temos de estar atentos em todos os jogos. Esta é a melhor competição de clubes do Mundo, temos de ir passo a passo, sobretudo nesta fase de grupos porque são só 6 jogos e duas equipas saem. Temos um grupo difícil e da nossa parte será inteligente pensar no jogo e amanhã, não em jogos mais para frente. É importante criar oportunidades para ganhar o jogo e somar os três pontos.""Depois do sorteio falámos sobre isso, mas temos toda a informação para analisar o adversário. O Benfica tem a tradição de jogar na Champions, mas nestes 90 minutos temos de estar preparados, jogar um futebol tático e sair com os três pontos. O historial não é decisivo, importante é o que se faz em campo. Essa é a nossa abordagem, temos de estar preparados."