Roger Schmidt chega esta terça-feira a Lisboa para assinar pelo Benfica

Roger Schmidt chega terça-feira a Lisboa para assinar contrato com o Benfica, informou esta segunda-feira o clube da Luz através de uma nota publicada no site oficial. O treinador alemão, de 55 anos, é esperado às 10:30 horas no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, sendo que posteriormente deverá assinar o contrato com as águias - até 2024 - e marcará presença em "várias reuniões de trabalho" com o objetivo de preparar os planos das águias para a próxima temporada."Novo treinador da equipa de futebol profissional do Sport Lisboa e Benfica para as próximas duas épocas (até 2024), Roger Schmidt chega a Lisboa na manhã desta terça-feira, 24 de maio, sendo esperado no aeroporto Humberto Delgado às 10h30."O técnico alemão (55 anos) estará nas instalações do Clube para formalizar a assinatura do contrato e terá várias reuniões de trabalho no Estádio da Luz e no Benfica Campus", pode ler-se no site oficial do Benfica.