Roger Schmidt: «Claro que queremos ser campeões mas não podemos ganhar 14 jogos seguidos»

Campeão europeu pelo Benfica? Roger Schmidt reagiu à possibilidade que escapa ao Benfica desde 1962. O técnico alemão analisou assim o cenário e falou do campeonato também, um objetivo encarnado."É um caminho muito longo. Passo a passo, temos de recuperar e focarmo-nos no jogo seguinte. Por agora, a Liga dos Campeões está em suspenso. Daqui por duas semanas jogamos no nosso estádio. Precisamos de outro grande desempenho na Luz. Depois, há o campeonato. Claro que queremos ser campeões mas não podemos ganhar 14 jogos seguidos. Por isso, temos de ir passo a passo", vincou Schmidt em declarações à Eleven Sports.