Roger Schmidt faz este sábado a antevisão ao jogo com o Estoril, encontro da 12.ª jornada da Liga Bwin agendado para amanhã (20H30)."Foi um deslocação exigente até Haifa, mas os jogadores já estão frescos. Descansaram e estamos desejosos para jogar amanhã. Penso que vamos jogar contra uma equipa que pratica bom futebol, são fortes, corajosos com bola e com ideias claras do que querem fazer e como pressionar. Vai ser um jogo duro, mas estamos preparados para isso. Estamos bem, os jogadores estão a um nível elevadíssimo, estamos bem em termos táticos e desejosos de jogar e ganhar amanhã"."Não há nenhum plano, não vamos propriamente descansar. Vamos jogar a Taça da Liga, é decisão da Federação e é algo novo, termos de jogar uma competição sem os jogadores que vão ao Mundial. Vamos ter várias ausências. Temos vários dias de descanso entre os jogos da Taça da Liga mas é complicado arranjar tempo de descanso para os jogadores. A época tem sido exigente, mas vamos ter de voltar a jogar. Vamos ter de encontrar a melhor abordagem para a situação. É nestas alturas que aceito sempre algo que não consigo mudar, e tento encontrar a melhor forma de gerir tudo isto. Temos algum tempo de intervalo entre jogos, mas depois do Natal voltamos a jogar frente ao Sp. Braga. É uma situação estranha, mas vamos encontrar a melhor solução"."António Silva está ótimo, não tem queixas depois do jogo. Foi substituído para dar minutos ao Lucas, não por lesão. Gonçalo Ramos não está tão mal mas ainda está em dúvida, vamos reavaliar. Aursnes está fora nos próximos três jogos. Tem uma lesão muscular e não estará disponível"."Não, não está pronto para amanhã, mas esperamos que regresse frente ao Gil Vicente. Já está a treinar em campo, individualmente, mas não está integrado. Temos de ter cuidado para não agravar a lesão"."O próximo jogo é sempre o mais importante. Para já o da Liga, depois o da Taça. Por vezes acontece jogar com as mesmas equipas em muito pouco tempo, e estamos concentrados para já no jogo de amanhã. Vamos retirar informação deste jogo para depois nos prepararmos para o próximo. Passo a passo".