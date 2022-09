Schmidt contesta penálti não assinalado sobre Gonçalo Ramos: «Decisão inaceitável e errada do árbitro»

O Benfica operou uma reviravolta para sair com os três pontos da Luz, ante o Vizela (2-1), depois de estar a perder ao intervalo. Roger Schmidt analisou as incidências da quinta vitória em cinco jornadas na Liga Bwin e apontou o dedo a Fábio Veríssimo."Acho que foi uma belíssima vitória, já ganhámos por muitos golos, de forma mais clara, hoje tivemos de lutar até ao último minuto pela vitória. A equipa mostrou muita alma acreditando sempre na vitória e penso que conseguimos a recompensa. A vitória por 2-1 foi merecida. Quando se está a perder por 1-0 e leva-se muito tempo até se marcar o golo do empate… Quase no final do tempo de descontos houve uma decisão inaceitável e errada do árbitro. Era claramente penálti no lance do vermelho ao Gonçalo Ramos. Não sei porque é que ele não foi verificar ao ecrã [do VAR]. Hoje, a vitória foi muito difícil mas acabámos por conseguir", começou por considerar à BTV.Schmidt agradeceu também aos adeptos do Benfica que "empurraram a equipa" na Luz."Os jogadores mostraram aos adeptos que queriam ganhar este jogo. Na primeira parte não estivemos no nosso melhor em termos futebolísticos. Na segunda parte estivemos melhor mas não foi fácil encontrar oportunidades claras. Para as encontrar tivemos de trabalhar, trabalhar e trabalhar. Penso que os adeptos agradeceram, empurraram a equipa para a frente até ao último segundo e, em conjunto, conseguimos", vincou o treinador alemão.