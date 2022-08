Roger Schmidt: «Controlámos o jogo e marcámos três bons golos»

"Foi uma tarefa dura. O Midtjylland é um adversário difícil de defrontar, tem bons jogadores na sua equipa, muito físicos, bons nas bolas paradas e nas segundas bolas. Penso que estivemos bem, em Lisboa fizemos um bom jogo e os indicadores para hoje eram bons. Mesmo assim, teríamos de ir até ao fim com uma equipa com uma atitude séria. Estivemos a perder um bocadinho o controlo, com perdas de bola mas, em resumo, controlámos o jogo e marcámos três bons golos. Estamos felizes por estar na próxima fase e ainda há mais uma eliminatória [até entrar na Liga dos Campeões]", frisou em declarações à Sport TV, dando conta da gestão física que os jogadores fizeram "com bola", na Dinamarca."Qualquer tipo de futebol é exigente. Não existe um futebol relaxante para os jogadores. Penso que estivemos bem, a guardar a bola em algumas fases do jogo para descansar um pouco com a bola. É a melhor forma de descansar. Quando o adversário tem a bola não é possível. Penso que os jogadores estão numa boa forma física, fiz alterações um pouco mais cedo hoje. Temos de dar minutos a alguns jogadores com o Henrique [Araújo] e o Diogo Gonçalves. Quem entrou esteve bem hoje e foi importante", considerou Schmidt.