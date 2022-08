Roger Schmidt dá folga ao grupo

Depois de conseguido o primeiro objetivo da temporada, a presença na fase de grupos da Liga dos Campeões, a equipa encarnada goza hoje um dia de descanso. Os jogadores do Benfica voltarão a treinar sob as ordens de Roger Schmidt amanhã, de maneira a afinarem os últimos detalhes para o encontro de sábado, no Bessa.

Além do castigado Otamendi, as águias vão preparar a deslocação à casa do Boavista sem os lesionados João Victor e Lucas Veríssimo. Os nomes dos defesas brasileiros, que treinam à margem do grupo no Seixal, continuam a constar no boletim clínico e estão de fora das opções. Os encarnados voltarão a ir a jogo na próxima terça-feira, frente ao P. Ferreira, encontro da 3ª jornada que foi adiado.