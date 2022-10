Roger Schmidt: «David Neres consegue tirar algo da cartola e amanhã estamos a contar com isso»

Roger Schmidt elogiou esta segunda-feira David Neres, destacando a influência que teve no jogo com o FC Porto no Estádio do Dragão."Claro, ele é um jogador-chave, importante sempre e amanhã também. Teve excelente impacto frente ao FC Porto, quando entrou criou oportunidades, ganha no um para um. Consegue tirar algo da cartola com a sua capacidade técnica. Amanhã estamos a contar com isso", disse o treinador do Benfica na conferência de imprensa de antevisão do jogo com a Juventus.