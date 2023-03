Roger Schmidt de parabéns

Roger Schmidt completou ontem 56 anos mas o treinador alemão cumpriu mais um dia de trabalho normal, no Seixal, com o habitual treino de recuperação no dia seguinte aos jogos. A prenda em termos desportivos já tinha recebido na véspera, com o triunfo (3-0) na Madeira, frente ao Marítimo, a permitir aos encarnados repor a vantagem de oito pontos para o FC Porto, que tinha vencido antes o Estoril.

Hoje o plantel das águias goza um dia de folga de forma a descansar e recuperar energias para o próximo compromisso, sábado, com o V. Guimarães. Um jogo que começa a ser preparado amanhã, sendo certa a ausência de Aursnes (castigado) e onde Rafa deve voltar ao onze.