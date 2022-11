Roger Schmidt: «Desejosos para jogar e ganhar»

Apesar das más notícias que vem recebendo da enfermaria, Roger Schmidt garante que o grupo está "desejoso para jogar e ganhar" o duelo com o Estoril e com energias recarregadas após a goleada em Israel, que garantiu a passagem do emblema da Luz aos oitavos-de-final da Liga dos Campeões com o melhor desempenho de sempre na fase de grupos, traduzido em 14 pontos conquistados.

"Foi uma deslocação exigente até Haifa, mas os jogadores já estão frescos. Descansaram e estamos desejosos para jogar e ganhar amanhã [hoje]. Estamos bem, os jogadores estão a um nível elevadíssimo, estamos bem em termos táticos", sustentou o alemão, de 55 anos, durante a conferência de imprensa que se realizou ontem no auditório do Benfica Campus. Apesar da confiança que mostrou para a partida no António Coimbra da Mota, o treinador dos encarnados reconhece qualidade ao conjunto de Nélson Veríssimo. "Penso que vamos jogar contra uma equipa que pratica bom futebol. São fortes, corajosos com bola e com ideias claras do que querem fazer e como pressionar. Vai ser um jogo duro, mas estamos preparados para isso", frisou.

Este será apenas o primeiro embate entre as duas equipas no prazo de quatro dias. Questionado sobre isso, e atendendo ao diferente contexto em que tal acontece - hoje defrontam-se na 12ª jornada da Liga Bwin, enquanto na quarta-feira é a valer para a Taça de Portugal -, o treinador das águias confessa que a partida de hoje permitirá conhecer melhor os estorilistas. "O próximo jogo é sempre o mais importante. Para já o da Liga, depois o da Taça. Por vezes acontece jogarmos com as mesmas equipas em pouco tempo e estamos concentrados para já no jogo de amanhã [hoje]. Vamos retirar informação deste jogo para depois nos prepararmos para o próximo. Passo a passo", atirou Roger Schmidt, que na 3ª eliminatória da prova rainha só conseguiu derrotar o Caldas na decisão por penáltis, por 5-3, depois de não ter conseguido ir além do empate a uma bola no tempo regulamentar e consequente prolongamento.

Mundial não dará descanso

Mas as águias têm também a Taça da Liga por jogar. Graças a essa prova, sublinha Schmidt, a equipa encarnada não irá parar totalmente durante o Mundial do Qatar, período para o qual "não há nenhum plano" de gestão. "Não vamos propriamente descansar. Vamos jogar a Taça da Liga, é a decisão da Federação e é algo novo, termos de jogar uma competição sem os jogadores que vão ao Mundial", afirmou o técnico das águias, acrescentando ainda sobre "situação estranha": "Vamos ter várias ausências. Temos vários dias de descanso entre os jogos da Taça da Liga, mas é complicado arranjar tempo de descanso para os jogadores. A época tem sido exigente, mas vamos ter de voltar a jogar. Vamos ter de encontrar a melhor abordagem para a situação. É nestas alturas que aceito sempre algo que não consigo mudar, tentando encontrar a melhor forma de gerir tudo isto. Temos algum tempo de intervalo entre jogos, mas depois do Natal voltamos a jogar frente ao Sp. Braga, para o campeonato. É uma situação estranha, mas vamos encontrar a melhor solução."