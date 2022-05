Roger Schmidt despede-se do PSV: «Foi uma grande honra fazer parte do clube»

Depois da vitória na casa do Zwolle, por 2-1, Roger Schmidt despediu-se do PSV. O futuro treinador do Benfica deixou as conversas sobre o futuro para mais tarde ao afirmar que ainda vai passar algum tempo com os jogadores da formação de Eindhoven."Foi uma grande honra fazer parte do clube. Olharei sempre para trás positivamente e manterei contacto com o clube de uma forma agradável. Tenho bastante experiência e sei como é importante terminar de forma positiva. Vou passar algum tempo com a equipa e logo depois penso no futuro", expressou, à 'ESPN', citado pelo site do clube."Agora estou pronto no PSV", continua Schmidt. "Foi uma grande honra fazer parte do clube. Sou muito grato a Toon Gerbrands e John de Jong. Sempre olharei para trás positivamente no meu tempo aqui e manterei contato com o clube de uma maneira agradável. Tenho bastante experiência como treinador e sei como é importante terminar com uma nota positiva. Vou passar algum tempo com a equipa agora e a seguir pensar no futuro."O PSV entrou neste sábado sem hipóteses de ser campeão, mas Schmidt considerou a vitória importante e fez um pequeno balanço da época. "A equipa estava um pouco cansada. Fizemos 58 jogos. Estava muito calor e o adversário foi feroz apesar de ter sido despromovido. Demos o nosso melhor e vencemos. 81 pontos não é um mau resultado. Vim aqui para vencer, embora não houvesse muito pelo que lutar", frisou.