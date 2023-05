Roger Schmidt: «Disse ao Enzo que este título também lhe pertencia»

Enzo Fernández partiu para o Chelsea em janeiro e privou o Benfica de um titular absoluto. Roger Schmidt assumiu-o e relevou a qualidade do campeão do Mundo pela Argentina, mas referiu as águias souberam encontrar soluções dentro de casa para colmatar a ausência de um médio "muito importante" para a equipa."Quando jogámos em Arouca, não sabia se no final do jogo ele ainda seria nosso jogador. Foi difícil para nós prepararmos esta situação e arranjar um substituto. Sabíamos uma ou duas semanas antes que essa questão voltaria a aparecer, mas tínhamos pouco tempo. Era um jogador muito importante, que assumia muita responsabilidade, sobretudo na construção de jogo. Não foi uma coincidência terem pagado tanto dinheiro por ele, irá demonstrar no futuro toda a sua qualidade. Precisámos de o substituir dentro do nosso plantel. O Chiquinho era uma opção, tínhamos o Aursnes e o Florentino, mas são jogadores diferentes. Fizemos muitos jogos com o Florentino e com o Chiquinho, e o Chiquinho conseguiu adequar o seu estilo de jogo e dar-nos a oportunidade de manter o nosso estilo de jogo. É importante que os centrais tenham o apoio do meio-campo, e o Chiquinho jogou muito bem nessa altura e aprendeu muito depressa a parte tática. Para nós isso foi essencial. Ele esteve bem na Liga Bwin e na Champions. Depois, com o João Neves. Ele já tinha treinado connosco e esteve bem desde o início do ano, demonstrava estar pronto sempre que tinha minutos. Demonstrou ter qualidade para ser titular e foi uma grande surpresa. Temos a sensação de que está a melhorar em todos os jogos. Para nós é muito importante substituir o Enzo com a 'prata da casa'. Troquei mensagens com o Enzo, sim. Deu os parabéns pelo campeonato e eu disse-lhe que este título também lhe pertencia", explicou aos jornalistas.