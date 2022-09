Roger Schmidt: «Draxler é um jogador de topo»

Roger Schmidt acredita que Julian Draxler vai ser importante no Benfica, traçando um paralelo com outro campeão do Mundo que orientou no PSV. "Não contratámos Draxler porque funcionou bem com Mario Götze em Eindhoven, mas sim porque estamos totalmente convictos da aposta nele. É um jogador de topo que nos dá ainda mais flexibilidade no ataque. Portanto, não se trata de saber se a história se repete. Deve ser sempre sobre conteúdo e não sobre pessoas", afirmou o técnico em entrevista à revista 'Kicker'.Com a estreia à vista na fase de grupos da Liga dos Campeões, o alemão mostra-se feliz em Lisboa. "É uma honra para mim poder treinar um clube assim", referiu, criticando o elevado número de jogos que as equipas presentes nas competições europeias têm de disputar. "Temos que aceitar que o futebol é um grande negócio. Afinal, nós beneficiamos dele. No entanto, sou daqueles que dizem que não temos de aprovar tudo por causa disso. As pausas para os jogadores não são suficientemente longas. A qualidade dos jogos perde-se um pouco", alerta, acrescentando: "Honestamente, ganha-se bastante dinheiro no futebol. Não acho que seja preciso mais."