Roger Schmidt: «Draxler pode ser muito importante na segunda metade da temporada»

Contratado em cima do fecho do mercado, Draxler chegou à Luz cedido pelo Paris Saint-Germain sem grande ritmo competitivo pois não jogava desde 20 de março (triunfo, por 3-0, em casa do Monaco) devido a uma lesão num joelho. O avançado pouco tem jogado com a camisola do Benfica, mas Roger Schmidt acredita que isso poderá mudar em breve."Quando o contratámos no último dia do mercado, sabíamos que não estava em grande forma, tinha estado lesionado, tinha sido operado em março ou abril e não estava a treinar com o PSG. Sabíamos o que se passava, mas achámos que era uma oportunidade de ter aqui um jogador excelente, mas teríamos de o recuperar. Entrou como substituto, depois lesionou-se contra o FC Porto, esteve fora cerca de 4 semanas, e agora regressou. Jogou na semana passada e precisamos de lhe dar minutos, para recuperar a melhor forma. É um jogador de grande qualidade, com armas muito particulares, e pode ser muito importante para nós na segunda metade da temporada. Ele pode ser uma arma para nós e uma boa opção para o resto da época", afirmou esta sexta-feira na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Penafiel, da 2.ª jornada da Allianz Cup (amanhã, na Luz, às 20H45).