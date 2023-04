Roger Schmidt e a decisão de renovar pelo Benfica: «É um lugar extraordinário para viver o futebol»

Roger Schmidt justificou este sábado, em conferência de imprensa de antevisão ao duelo de amanhã com o Rio Ave - pelas 18h00 -, a decisão de renovar pelo Benfica até 2026, frisando que não precisou de pensar muito."Espero que sim [que seja um projeto de longa duração], foi por isso que assinei o contrato. Para mim foi muito fácil. Já tinha dito várias vezes que tínhamos muito tempo, o contrato não acabava este ano. Mas o clube perguntou-me e eu gostei que tivessem essa vontade. Falei com a minha família e acabou por ser uma decisão simples. Gosto muito do Benfica, acredito no clube, nos adeptos, nos jogadores, no staff. Acho que é um lugar extraordinário para viver o futebol, lutar por títulos e, ao fim ao cabo, foi por isso que a decisão foi rápida. É um tema que está encerrado. Agora queremos é jogar bom futebol nos próximos anos, mas temos de nos concentrar no próximo jogo", referiu o treinador alemão.