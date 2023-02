Schmidt e a despedida de André Almeida: «Não lhe pude dar mais minutos de jogo, é uma pena»

André Almeida em lágrimas após ser homenageado na Luz com todos os troféus que conquistou pelo Benfica



Roger Schmidt abordou a despedida do antigo capitão André Almeida ao Benfica, que sucedeu antes do apito inicial do encontro com o Casa Pia."O André Almeida, como viu, é uma pessoa excelente. Vimos o palmarés, é um jogador extraordinário, que foi capitão do Benfica. Demonstrou sempre uma atitude excelente. Eu não lhe pude dar mais minutos de jogo. É uma pena, mas ele teve sempre uma atitude muito positiva, demonstrou aos outros jogadores como se comportar em situações tão difíceis. Hoje foi homenageado num estado apinhado. Marcámos o primeiro golo ao minuto 34. Parece uma história perfeita", referiu à BTV.Almeida acertou a rescisão com o Benfica em janeiro depois de não ter feito qualquer minuto oficial em 2022/23, apenas alinhando em partidas de caráter particular.