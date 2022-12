Roger Schmidt e a eliminação da Allianz Cup: «Não posso censurar os meus jogadores»

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, analisou o adeus das águias à Allianz Cup face ao empate em casa do Moreirense (1-1).Sabe a derrota mesmo sendo empate? Claro. Respeito o adversário, já o sabíamos antes. Mesmo assim, não jogámos mal. Criámos muitas oportunidades e desperdiçámos muitas para ganhar o jogo. A primeira parte foi muito boa, fomos muito criativos na frente, na segunda parte criámos também muitos momentos para marcar mas falhámos muitas ocasiões. No fim, temos de aceitar. Faz parte do futebol. Não podes ganhar sempre e alcançar todos os golos. Mesmo assim, não posso censurar os meus jogadores", frisou em declarações à Sport TV.