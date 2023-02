Roger Schmidt e a expulsão de Bah em Braga: «Teve um momento infeliz»

Roger Schmidt foi questionado sobre o lance da expulsão de Alexander Bah frente ao Sp. Braga, na antevisão ao jogo da 1.ª mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões com o Club Brugge. O treinador do Benfica referiu que o lateral "não é um jogador faltoso" e que teve "momento infeliz"."É algo que acontece. Dias antes, fez o primeiro golo pelo Benfica, aí estava feliz. Depois aconteceu aquilo, faz parte do futebol. Não teve sorte naquele momento, não é um jogador faltoso, teve um momento infeliz. Temos de o desculpar, faz parte do futebol. Não foi possível seguir em frente na Taça de Portugal. O nosso foco já não está aí, está na Liga dos Campeões", afirmou o técnico das águias.