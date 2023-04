Roger Schmidt e a falta de eficácia da equipa: «Não é porque temos pressão...»

O Benfica bateu este sábado o Gil Vicente () e somou a segunda vitória consecutiva na Liga Bwin, que permite às águias manter a distância pontual para o Sp. Braga e colocar o FC Porto sob pressão antes de os dragões entrarem este domingo [amanhã] em campo para disputar o dérbi da Invicta, frente ao Boavista.Em declarações no final da partida, Roger Schmidt mostrou-se contente pela vitória e foi convidado a explicar o sorriso no final do encontro em Barcelos."Já sabíamos que era um jogo fora muito difícil porque eles estão bem, especialmente em casa, penso que ainda não tinham perdido desde novembro em casa, agora sabemos porquê. Um bom treinador, uma boa equipa, foi um jogo difícil. Tivemos boas oportunidades, mas falhámos. Na segunda parte, sabíamos que tínhamos de manter a calma. Marcámos dois golos mas podíamos ter marcado mais", começou por dizer o técnico, na 'flash' da Sport TV."Não, é futebol. Às vezes falhas oportunidades, não é porque temos pressão. Temos pressão desde o primeiro dia. Temos de aceitar que às vezes precisamos de mais oportunidades, não estamos tão eficientes neste momento.""Faz parte de uma temporada longa. Os jogadores que jogaram bem durante toda a temporada é normal que fiquem um pouco cansados e os outros jogadores têm de aparecer. Fiquei contente. O Chiquinho marcou o primeiro golo pelo Benfica esta temporada. Fico feliz. Foi um bom momento para ele. Mas o Musa também [entrou bem].""Não queríamos mudar muito hoje, queríamos jogar com os quatro jogadores na frente, mas o mais importante é que o Gilberto estava preparado para entrar e depois o Fredrik para jogar mais à frente.""Fomos inteligentes hoje, foi por isso que não recebemos um cartão amarelo, os jogadores fizeram um jogo inteligente", terminou.