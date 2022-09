Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Roger Schmidt e a gestão da equipa com o Maccabi Haifa: «Vamos ter de tomar decisões» Treinador do Benfica diz que as águias já provaram ter "jogadores de muita qualidade no banco de suplentes"





• Foto: Reuters