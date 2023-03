Roger Schmidt e a lesão de Gonçalo Guedes: «Chegou a um ponto em que não podia continuar»

Gonçalo Guedes está fora das opções de Roger Schmidt entre um mês e um mês e meio, apurou, um tempo de paragem confirmado pelo treinador este sábado em conferência de imprensa. O avançado será operado "nos próximos dias" ao joelho esquerdo face a uma lesão que afetou o menisco. Devido a este problema, o internacional português, de 26 anos, já tinha ficado afastado do jogo frente ao Famalicão. Esteve no banco de suplentes frente ao Club Brugge, sem chegar a entrar, e agora terá mesmo de parar."É uma pena... O Draxler já estava de fora até ao resto da temporada. O Gonçalo voltou [ao Benfica], vinha motivado para jogar pelo seu clube, entrosou-se bem, fez bons jogos. Tínhamos alguns problemas, estava com problemas com o joelho há algumas semanas e chegou a um ponto em que não podia continuar. A decisão do departamento médico e do jogador foi a operação. Não sou perito, mas penso que está fora 4 a 6 semanas", afirmou.