Roger Schmidt e a margem para FC Porto e Sporting: «Essa distância não é decisiva»

São treze vitórias em treze encontros, mas, precisamente por ser apenas o 13º jogo da época, Roger Schmidt prefere afastar euforias. “Estamos só no início”, frisou o treinador dos encarnados, reiterando a sua máxima. “Devemos estar sempre focados em cada jogo. Estamos no começo da temporada”, alertou o alemão, de ar sério, na conferência de imprensa.

Depois do deslize dos rivais FC Porto e Sporting – que ficam a cinco e onze pontos, respetivamente, no que toca a contas do campeonato – poderia até julgar-se que o triunfo diante do Marítimo teria outro sabor para Schmidt. Mas desengane-se. “Ainda faltam 27 jogos. Essa distância não é decisiva. O importante é ganhar os nossos jogos. Não olhamos para as outras equipas. Estamos num bom nível e acaba por ser uma consequência do nosso foco. Tecnicamente também estamos bem. Como digo desde o início, não me compete a mim falar sobre favoritos. Trabalhamos duro, mas estamos somente no início. Depois desses 27 jogos, falamos, mas ainda é muito cedo”, sustentou o treinador, de 55 anos.

Certo é que Roger Schmidt - que está a dois triunfos de igualar o recorde de Eriksson, que no arranque da época 1982/83 somou 15 triunfos -, quer continuar a série vitoriosa. E para isso espera que os internacionais regressem a 100 por cento. “Que os jogadores que vão para as seleções cheguem sem lesões e que voltem sem queixas. Os que ficam vão ter alguns dias de folga. Também é importante para relaxar, recuperar e passar algum tempo com a família. Vamos usar os treinos para melhorar. Vamos aproveitar”, garantiu.